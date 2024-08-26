Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


26 Ağustos 2024 14:31
Farklı unvanla aynı bakanlığa tekrar atanabilir miyim

Merhaba arkadaşlar,

Beslenme ve Diyetetik ve Çocuk Gelişimi mezunuyum. 2024 kpss puanım çocuk gelişimine yeterli olur ancak diyetisyenlikte sınırda kalabilirim. Sağlık Bakanlığına çocuk gelişimci olarak atansam daha sonraki alımlara puanım yeterse eğer halihazırda çalışıyorken diyetisyen unvanıyla tekrar atanabilir miyim. Bilgisi olan var mı veya bu bilgiyi nerden edinebilirim. Şimdiden teşekkür ederim.

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