Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


26 Ağustos 2024 14:31
28 saat ders paylaşımı
arkadaşlar matematik zümresi 2 kişiyiz ve idare 15 saate (puanı yüksek olan) -13 saat olarak paylaştırmayı düşünüyor. Normalde puanım yüksek ve 21 saate kadar verilmesi gerekmiyor mu ? sonuçta 13 saat alan her türlü ilçede görevlendirilecek diye biliyorum. Mevzuatı yanlış mı biliyorum ?

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