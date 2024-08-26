28 saat ders paylaşımı

arkadaşlar matematik zümresi 2 kişiyiz ve idare 15 saate (puanı yüksek olan) -13 saat olarak paylaştırmayı düşünüyor. Normalde puanım yüksek ve 21 saate kadar verilmesi gerekmiyor mu ? sonuçta 13 saat alan her türlü ilçede görevlendirilecek diye biliyorum. Mevzuatı yanlış mı biliyorum ?

arkadaşlar matematik zümresi 2 kişiyiz ve idare 15 saate (puanı yüksek olan) -13 saat olarak paylaştırmayı düşünüyor. Normalde puanım yüksek ve 21 saate kadar verilmesi gerekmiyor mu ? sonuçta 13 saat alan her türlü ilçede görevlendirilecek diye biliyorum. Mevzuatı yanlış mı biliyorum ?