28 saat ders paylaşımı

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : "eskiyara"Pangaea
Çok Yazılan Konular
21 saaten az alan öğretmenin görevlendirilmesiİlçeden ilçeye yolluk verilir mi?Öğretmen Seminer Döneminde 10 Gün İşe Gitmezse Çekilmiş sayılırmı ?En İyi Öğretmenlik BölümüMebbis Zümre Başkanlığı Bilgileriİstifayı ne zaman vermeliyim?İl emri tercih ekranı yeniden açılsınHaftada en fazla kaç nöbet olabilir?İki Sözleşmeli Öğretmen Eş Durumu Ataması iptali Öğretmenlik Mesleğinin Zorlukları
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Kaç yıldır kamuda çalışıyorsunuz ve çalışma süreciniz boyunca maddi açıdan neler edinebildiniz?Eş durumunda güncel durumYol harcırahıBakan: hekimlerimizin değerli olduğunu hissettireceğizOcak Zammı % 12 yi Geçmeyecek Memur maaşları zammı8 Yıla 1 Kademe2024 Ağustos maaşlarımızı yazalımMemur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?