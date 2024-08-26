Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


26 Ağustos 2024 15:05
DHMİ AIM Yaş sınırı

Değerli hocalarım merhabalar rahatsız ediyorum sizleri 2024 KPSS sınavına girdim Türkiye sıralamam ilk 100 de aim memurluğunu yazacağım yaş sınırı hakkında bilginiz ve atama tahminleriniz var mıdır ? Şimdiden teşekkür ederim


alikuşcu
Aday Memur
26 Ağustos 2024 16:11

yaş şartı yok.


Kpsbirincisi
Genel Müdür
26 Ağustos 2024 16:42

Yaş sınırı yok, yds 70 var. Yune gecen senelerdeki gibi 50 civari alim olur toplam..


Kpsbirincisi
Genel Müdür
26 Ağustos 2024 16:43

Ayrica aim memurluğu diye bir kadro yok artık adı havacılık bilgi yönetimi uzmanı

Toplam 3 mesaj

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