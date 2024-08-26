KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


26 Ağustos 2024 15:09
Kardan adamın(işsizin) görüntüsü Güneş doğana kadardır.

2022 kpss ile bugüne kadarki en yüksek sayıda alımlar gerçekleşti.Ozellikle düz memurluk,inşaat, makine,elektrik,bilgisayar mühendisliklerinde bugüne kadar görülmemiş taban puanlar gördük.Son alımlarda da kitlerin yoğun kadro açması 3 sene daha alımın azalacağına işaret bana göre.Zira son atamada rekor sayıda kit alımının bana göre başka açıklaması olamaz.2022 alımı fazlalığı dershane fiyatlarına da yansıyacaktır.Ozellikle dershanelere gitmiş birçok öğrencinin fazla kadro açılmasından dolayı atanması,2026 kpss ye hazirlananlar için bir umut olacak.Dershaneler de 2022 atamasının reklamını çok iyi yapıp pazarlayacaklar.Bu tıpkı pandemide insanların eve kapanması dolayısıyla şirketlerin yazılımcı ihtiyacının artması sonucu açılan yazılım kurslarına rağbet gibi.Ne zaman pandemi bitti,şirketler alimi azaltti ve yazılım kursları da değersizlesti.Kursa yazilan ogrenciler issiz kaldi.Ulkede tam inşaat patladı artık işsizlik olmaz diyoruz.Mühendisler kendi meslek odalarinda mesleki kurslara ragbet ediyor.Bir bakıyoruz malzeme fiyatı artmış müteahhitler ev yapamıyor inşaat bitiyor.Bir de bakmışız ki mühendisler işsiz. Roller aynı sadece kişiler farklı.Bu yüzden çoğunluğun rağbet ettiği şeylerde 2 kere düşünün


Kerem06061
Şef
26 Ağustos 2024 15:11

Ek. 2024 puanı son atama Muhendisliklerden

İnşaat 92,makine 90,elektrik 91,Bilgisayar 89

Düz memurluk 93,

ile kapatır diye düşünüyorum.


Jeanbay3
Aday Memur
26 Ağustos 2024 16:02

Eskiden mühendisler devlete girmiyorlarmis özel daha çok veriyor diye şimdi ise ODTÜ mezunları bile kpss kasıyor devlete girebilmek için.Her yere mühendislik fakültesi açmanın sonucu bu işte.


furkan yedek
Şef
26 Ağustos 2024 16:03
tamamen katılıyorum üstad. senin nere oldu kit?

schopenhauerizm
Aday Memur
26 Ağustos 2024 16:21

inşaat 92 'de kapanıp düz memurluk 93'ten kapatacakmıs guzel hikaye knka. 93 dediğin zaten ilk 800


Kerem06061
Şef
26 Ağustos 2024 17:08

2024 puanıyla 2022 nin yerleştirmelerine göre puan hesabı yapmak hayalden ibaret.Düz memurluk artık eskisine döndü.Yani hayale.Çünkü iibf artık yerini aldı.Son 1 kisilik merkezi alım da en iyi örneği

schopenhauerizm, 1 saat önce

inşaat 92 'de kapanıp düz memurluk 93'ten kapatacakmıs guzel hikaye knka. 93 dediğin zaten ilk 800


maresca0
Aday Memur
26 Ağustos 2024 17:14

boş yapmışsın diye yorumladım


furkan yedek
Şef
26 Ağustos 2024 17:22
onu da biz aöflü mühendisler kapatıyor.
Kerem06061, 42 dk. önce

2024 puanıyla 2022 nin yerleştirmelerine göre puan hesabı yapmak hayalden ibaret.Düz memurluk artık eskisine döndü.Yani hayale.Çünkü iibf artık yerini aldı.Son 1 kisilik merkezi alım da en iyi örneği

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