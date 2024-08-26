Kardan adamın(işsizin) görüntüsü Güneş doğana kadardır.

2022 kpss ile bugüne kadarki en yüksek sayıda alımlar gerçekleşti.Ozellikle düz memurluk,inşaat, makine,elektrik,bilgisayar mühendisliklerinde bugüne kadar görülmemiş taban puanlar gördük.Son alımlarda da kitlerin yoğun kadro açması 3 sene daha alımın azalacağına işaret bana göre.Zira son atamada rekor sayıda kit alımının bana göre başka açıklaması olamaz.2022 alımı fazlalığı dershane fiyatlarına da yansıyacaktır.Ozellikle dershanelere gitmiş birçok öğrencinin fazla kadro açılmasından dolayı atanması,2026 kpss ye hazirlananlar için bir umut olacak.Dershaneler de 2022 atamasının reklamını çok iyi yapıp pazarlayacaklar.Bu tıpkı pandemide insanların eve kapanması dolayısıyla şirketlerin yazılımcı ihtiyacının artması sonucu açılan yazılım kurslarına rağbet gibi.Ne zaman pandemi bitti,şirketler alimi azaltti ve yazılım kursları da değersizlesti.Kursa yazilan ogrenciler issiz kaldi.Ulkede tam inşaat patladı artık işsizlik olmaz diyoruz.Mühendisler kendi meslek odalarinda mesleki kurslara ragbet ediyor.Bir bakıyoruz malzeme fiyatı artmış müteahhitler ev yapamıyor inşaat bitiyor.Bir de bakmışız ki mühendisler işsiz. Roller aynı sadece kişiler farklı.Bu yüzden çoğunluğun rağbet ettiği şeylerde 2 kere düşünün
2022 kpss ile bugüne kadarki en yüksek sayıda alımlar gerçekleşti.Ozellikle düz memurluk,inşaat, makine,elektrik,bilgisayar mühendisliklerinde bugüne kadar görülmemiş taban puanlar gördük.Son alımlarda da kitlerin yoğun kadro açması 3 sene daha alımın azalacağına işaret bana göre.Zira son atamada rekor sayıda kit alımının bana göre başka açıklaması olamaz.2022 alımı fazlalığı dershane fiyatlarına da yansıyacaktır.Ozellikle dershanelere gitmiş birçok öğrencinin fazla kadro açılmasından dolayı atanması,2026 kpss ye hazirlananlar için bir umut olacak.Dershaneler de 2022 atamasının reklamını çok iyi yapıp pazarlayacaklar.Bu tıpkı pandemide insanların eve kapanması dolayısıyla şirketlerin yazılımcı ihtiyacının artması sonucu açılan yazılım kurslarına rağbet gibi.Ne zaman pandemi bitti,şirketler alimi azaltti ve yazılım kursları da değersizlesti.Kursa yazilan ogrenciler issiz kaldi.Ulkede tam inşaat patladı artık işsizlik olmaz diyoruz.Mühendisler kendi meslek odalarinda mesleki kurslara ragbet ediyor.Bir bakıyoruz malzeme fiyatı artmış müteahhitler ev yapamıyor inşaat bitiyor.Bir de bakmışız ki mühendisler işsiz. Roller aynı sadece kişiler farklı.Bu yüzden çoğunluğun rağbet ettiği şeylerde 2 kere düşünün