Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


26 Ağustos 2024 16:22
Polislerin Bilmesi Gereken Kanunlar ve Yeni memura öneriler

Abilerim ablalarım, aranıza yeni katılmış bir polis memuru olarak tecrübelerinize istinaden bir polisin bilmesi gereken kanunların neler olduğunu öğrenmek isterim. Bilgilerim taze fakat hiç bilmeyene öğretir gibi baştan başlarsanız çok sevinirim şeflerim.


datemov174
Aday Memur
26 Ağustos 2024 16:26
bilmen gereken ilk şey konu sana gelince kanun falan hikaye. ikinci kural torpilin varsa sonuna kadar kullan kula hakkı falan deme çünkü torpili az olanın hakkına gireceksin:))
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