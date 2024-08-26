Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


26 Ağustos 2024 16:38
657'ye tabii Mühendis Kadrosundan Uzman Yardımcısı Kadrosuna Geçiş Sonrası Atama

Ben bir kamu kurumunda 657ye tabi mühendis olarak görev yapmaktaydım. Kurum uzman yardımcısı alımına çıktığında sınava başvurdum ve uzman yardımcısı olarak görev yapmaya başladım. Şimdi ise ailesel sebeplerle bulunduğum ilden ayrılmak durumundayım. Gitmek istediğim ildeki kamu kurumlarına başvurup 657'ye tabi mühendis olarak geçiş yapabilir miyim? Kazanılmış haktan bahsedilebilir mi burada? Yoksa bu haktan feragat ettiğimiz için herhangi bir hak iddia söz konusu değil midir? Tecrübe ve düşüncelerinizi paylaşırsanız mutlu olurum.

Not: Uzman yardımcılığından başka bir şehire düz memur olarakta giden arkadaşlar

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