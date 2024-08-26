KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


26 Ağustos 2024 17:25
Özellikle mühendisler ilk merkezide tercih verecek misiniz?

Merhaba. iyi günler

bunları düşünmek için çok erken farkındayım ama ona göre özellere başvurmam lazım. (ben yeni mezunum hiç iş deneyimimde yok. daha fazla evde oyalanmak istemiyorum) ben makine mühendisiyim puanım 88,51 ve genel sıralamam 5824. çok parlak değil. branş sıralamam nasıl gelir pek fikrim yok. danıştığım kişiler ilk atamada olma ihtimali var demişti... İlk atamada tercih verip vermeme konusunda aşırı kararsızım. 2- 3. atamayı bekleyim önce 1-1.5 sene özellere gideyim desem kamuda tasarruf filan daha da uzayacak benim bekleyiş diye korkuyorum. Ama tercih verip acele etmek istemiyorum.

Sizce ne yapmak lazım? Tavsiye verir misiniz?

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