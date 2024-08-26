Heyet Raporu Hk.

Merhabalar sayın forum kullanıcıları. Silahlı Özel Güvenlik sertifikasını almaya çalışıyorum. Lisans mezunuyum hedefim ve isteğim POMEM?e başvurmak. Hem ön bilgim olsun, kendimi geliştireyim hem de kenarda köşede dursun diye Özel Güvenlik Sertifikası alıyorum. Ancak bugün heyet raporu almak için hastaneye gittim.

Tüm birimlerden geçtim bir sıkıntı çıkmadı. Ancak KULAK BURUN BOĞAZ biriminde bir sıkıntı yaşandı. Sağ kulak 10 db, sol kulak için 34 db çıktı. Odyometrici hafif duyma kaybı var dedi. Doktora bu durumu söylediğimde sol kulağımı muayene etti ve içinde çok fazla kir olduğunu temizletmem gerektiğini söyledi. Askeriye için rapor almaya gelmiş olsaydım temizletmeden vermeyeceğini özel güvenlik olduğu için vereceğini rapora (silahlı özel güvenlik olur sağ 10, sol 34) yazdı.

Demem o ki ben bu durum karşısında raporu sekreterliğine vermedim. E-devlete işlenmesin diye. Ama ne yapmalıyım ? 5-6 ay sonra pomeme, jandarmaya bir kuruma başvursam geçmiş bu rapor dikkate alınır mı ? Yoksa o dönem yapılan işitme testi mi geçerli kılınır ? Ki o dönem kulağımı temizleteceğim.

Ne yapmalıyım ? Raporu teslim etmezsem heyet raporu çıkmayacak ve özel güvenlik sertifikasını alamayacağım. Ya 2000 küsür tl tekrar verip kulağımı temizletip tekrar rapor almayı deneyeceğim ya da sıkıntı olmayacaksa raporu bu şekilde çıkartacağım.

Şimdiden yardımcı olacaklara teşekkürler.