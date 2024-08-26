KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


26 Ağustos 2024 17:49
Kpss 2024 İnşaat Mühendisliği atama sıralaması tahminleri

2020?de yaklaşık 600, 2022?de 1100 branştan alım oldu. 2024 kpss tahminim 500 alım olacağı yönünde. Sizin tahminleriniz nelerdir?

Çok Yazılan Konular

Kpss 2024-Hukukçular2024 Sorular Neden İptal Edilmedi.79 puanla herhangi sözleşmeli memurluk gelirmi İİBF için?Dhmi inşaat mühendisi olarak atanmak85-90 nın altında puan yokİlk 1500'ün içinde hangi meslek grupları vardır ?87 puan2024 Kpss B Grubu İİBF puan sıralama Kpss 2024-İnşaat müh. Puan/Sıralama2024 KPSS sıralama ?

Sözlük

güne bir şarkı bırak 1 ahir zaman 1 erkek köçekler 2 gözbağı 1 paşa abi 1 iştigal etmek 1 cerattepe 1 filmlerdeki yılgınlık ve karamsarlık sahneleri 1 steven spielberg 1 akşam saatinde genel iletilerin durması 2

Son Haberler

Yeni rektörün ilk vaadi 'liyakat' olduÖğretmenlerin mazerete bağlı ek yerleştirme sonuçları açıklandıDepremde 150 kişinin öldüğü sitenin müteahhidinden pişkin savunmaDevlet Planlama Teşkilatı yeniden mi kuruluyor?Ergün Atalay: Nerede mağduriyet varsa ülkenin gündemine taşıyoruz

Editörün Seçimi

Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Kaç yıldır kamuda çalışıyorsunuz ve çalışma süreciniz boyunca maddi açıdan neler edinebildiniz?Eş durumunda güncel durumYol harcırahıBakan: hekimlerimizin değerli olduğunu hissettireceğizOcak Zammı % 12 yi Geçmeyecek Memur maaşları zammı8 Yıla 1 Kademe2024 Ağustos maaşlarımızı yazalımMemur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?