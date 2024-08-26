Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


26 Ağustos 2024 18:08
İlçede görevlendirilen ancak il merkezine bağlı birimlerde şark süresi

Arkadaşlar merhaba , şark illerinde ilçede bulunan fakat merkeze bağlı olan birimlerde şark süresi bakımından ilçeye mi yoksa merkeze mi tabi oluyor. Örneğin Şanlıurfa çift şarkı 6 yıl iken Viranşehir ilçesinin çift şarkı 4 yıl . Viranşehir bölge trafik merkeze bağlı. Bu durumda Viranşehir bölge trafik denetleme istasyonunun çifti 4 yıl mı 6 yıl mı ? Teşekkürler...

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