Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


26 Ağustos 2024 18:34
Ücretsiz İzin

Geçici görevli olarak çalışan bekçiyim. Doğum sebebiyle ücretsiz izin hakkı kullanmak istiyorum. Ücretsiz izin bitiminde geçici görevli olduğum yerde görev almaya devam edecekmiyim yoksa kanuni görev yerime geri mi dönmek zorundayım?

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