KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea


26 Ağustos 2024 19:02
ÖABT Türkçe Uzem ve Öneriler

Herkese merhaba değerli öğretmen adayları ve öğretmenlerimiz. KPSS'ye gireceğim bu sene ilk defa. ÖABT için uzem almak sizce zorunlu mudur? Kaynak kitaplarla halledilebilir mi? Uzem biraz tuzlu ve zahmetli geldi de emin olamadım. Yardımcı olursanız sevinirim. Önerilerinizi bekliyorum.

Çok Yazılan Konular

Kpss 2024Aynı yıl puanıyla 2 atamaÖABT Sosyal BilgilerÖğretmen akademisi nedir?

Sözlük

yoğurt mayalamak 1 köy yerinde yaşamak 4 erkek köçekler 2 steven spielberg 1 kız kulesi 3 christoph Daum 1 erzincan iliç altın madeni faciası 1 benim sırrım bu yüzbaşı ben her zaman öfkeliyim 1 enseyi karartmak 1 kazaların ülkemizde artması 3

Son Haberler

Yeni rektörün ilk vaadi 'liyakat' olduÖğretmenlerin mazerete bağlı ek yerleştirme sonuçları açıklandıDepremde 150 kişinin öldüğü sitenin müteahhidinden pişkin savunmaDevlet Planlama Teşkilatı yeniden mi kuruluyor?Ergün Atalay: Nerede mağduriyet varsa ülkenin gündemine taşıyoruz

Editörün Seçimi

Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Kaç yıldır kamuda çalışıyorsunuz ve çalışma süreciniz boyunca maddi açıdan neler edinebildiniz?Eş durumunda güncel durumYol harcırahıBakan: hekimlerimizin değerli olduğunu hissettireceğizOcak Zammı % 12 yi Geçmeyecek Memur maaşları zammı8 Yıla 1 Kademe2024 Ağustos maaşlarımızı yazalımMemur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?