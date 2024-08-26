Gündem \ Ekonomi
Editörler : supporters.


26 Ağustos 2024 19:32
Yasal takipten sonra kredi hk. (yardım lütfen)

Arkadaşlar merhabalar 2-3 ay öncesine kadar vakıf ve halk bankalarına gecikmiş ödemelerim vardı bunlardan biri yasal takibe düştü ama icralık olmadı, bütün borçlarımı 2-3 ay önce kapadım ve kredi kartım açıldı, bu kredi kartının ödemelerini düzgün yapıyorum şuan hiçbir bankaya borç veya gecikmem yok, findeks notum 800den 1032'ye çıkmış, 3 yıllık memurum 42.000 TL maaşım ve maaş bankam yapıkredi.

Uygulama üzerinden başvurduğum bankalar direk red veriyor kredi için, ancak benim bir miktar kredi almam lazım, benzer durumda yakın zamanda kredi alan varmı? hangi bankayı denemelilyim, tavsiye ve yorumlarınızı bekliyorum...

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