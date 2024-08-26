Millî Eğitim Bakanlığınca, 24 Kasım Öğretmenler Günü Genelgesi yayımlandı. Buna göre öğretmenlerin ilmiyle, irfanıyla ve vicdanıyla bireylerin olduğu kadar toplumların geleceğini de şekillendiren yegâne rehberler olduğu bilinciyle 24 Kasım Öğretmenler Günü haftası, çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla 81 il valiliğine gönderilen genelgede "24 Kasım Öğretmenler Günü; evlatlarımızın geleceğine ışık tutan, millî bekamızın ve güçlü geleceğimizin yılmaz neferleri olan öğretmenlerimize gönülden teşekkürlerimizi iletmeye bir vesiledir." denilerek bu çerçevede öğretmenlerin ve vatandaşların kutlama programları ile etkinliklere en üst seviyede katılımlarının sağlanmasına özen gösterilmesi istendi.

Nihai amacı yetkin ve erdemli bireyler yetiştirmek olan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile Türkiye Yüzyılı'nda belirlenen hedeflere ulaşılmasında en temel yapı taşlarından birinin öğretmenler olduğu vurgulanan genelgeyle, yurt içinde ve dış temsilciliklerde yapılacak 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama etkinlikleriyle öğretmenler arasındaki mesleki dayanışmayı, sevgi ve saygı bağlarını kuvvetlendirmek, öğretmenlik mesleğinin toplumdaki değerini yüceltmek, saygınlığını artırmak hedefleniyor.

Bu kapsamda il/ilçe millî eğitim müdürlükleri, okul/kurum müdürlükleri ve dış temsilciliklerde kutlama kurulları oluşturulacak.

Kutlama programlarının hazırlanması ve uygulanmasında öğretmen, öğrenci, okul/kurum yöneticileri, okul-aile birlikleri ile velilerin, halkın, kamu ve özel kurumların, sivil toplum kuruluşlarının, basın-yayın kuruluşlarının etkin katılımı sağlanacak.

Hazırlanacak programlarda, imkânlar dâhilinde öğrenci, veli ve öğretmenlere yönelik eğitici ve bilgilendirici etkinliklerin hazırlanmasına özen gösterilecek. Düzenlenecek programlara mülki erkân, şehit öğretmenlerin yakınları, emekli öğretmenler, mezun öğrenciler ile vatandaşlar davet edilecek.

Başta şehit öğretmenler olmak üzere ebediyete irtihal etmiş öğretmenler kabirleri başında anılacak, şehit öğretmenlerin aileleri ve huzurevlerinde kalan emekli öğretmenler ziyaret edilecek ve emekli öğretmenlerin emekli oldukları okullardaki programlara öncelikle davet edilmeleri sağlanacak.

24 Kasım tarihi itibarıyla adaylık sürecini tamamlamış öğretmenlerin yemin etmeleri sağlanacak, Bakanlık kadrolarından yıl içinde emekli olan öğretmenlerden kutlama programlarına katılanlara Hizmet Şeref Belgesi takdim edilecek