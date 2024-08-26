Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


26 Ağustos 2024 19:49
Hemsirelik saglik meslek öğretmenlik hakkında

Hemsirlelik mezunuyum formasyonu m var öğretmenlik için kaç puan almam gerekiyor ortalama ataması varmi? Bilgisi olan varmi acaba?

Çok Yazılan Konular

Eş durum tayini redBirim Değişikliği ve Mobbing haklında fikirKolpacı müdür mobbinge devam ediyor3+1 istanbulda çalışıp pdc'den dolayı eş durumu red gelen var mıSağlık yönetimi aöf önerirmisinizçevre sağlığı teknisyeninin olmadığı durumlartezsiz yuksek lisans maasi etkiler miSözleşmeli personel becayiş yapabilir mi?Sağlık yönetimi aöfŞefin Görev Tanımı

Sözlük

Amputasyon 3 bonsai 1 christoph Daum 1 gözbağı 1 oto yıkama 5 Platonik sevda 1 f16 gökçen 1 Yazmak mutsuzluktur mutlu insan yazmaz 3 erkekler de ağlar 3 kız kulesi 3

Son Haberler

Yeni rektörün ilk vaadi 'liyakat' olduÖğretmenlerin mazerete bağlı ek yerleştirme sonuçları açıklandıDepremde 150 kişinin öldüğü sitenin müteahhidinden pişkin savunmaDevlet Planlama Teşkilatı yeniden mi kuruluyor?Ergün Atalay: Nerede mağduriyet varsa ülkenin gündemine taşıyoruz

Editörün Seçimi

Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Kaç yıldır kamuda çalışıyorsunuz ve çalışma süreciniz boyunca maddi açıdan neler edinebildiniz?Eş durumunda güncel durumYol harcırahıBakan: hekimlerimizin değerli olduğunu hissettireceğizOcak Zammı % 12 yi Geçmeyecek Memur maaşları zammı8 Yıla 1 Kademe2024 Ağustos maaşlarımızı yazalımMemur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?