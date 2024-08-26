KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


26 Ağustos 2024 19:57
2023 kpss p3 puanı kaç yıl geçerli?

Kardeşimin 2023 kpss p3 puanı daha yüksek. Kardeşimin duyduğuna göre çift yıllarda yapılan kpss puanı ile düz memur alınıyormuş, doğru mu? Merkezi veya açıktan memur alımları için 2023 p3 puanı da dikkate alınıyor mu?


mtatay
Aday Memur
26 Ağustos 2024 20:00
Hayır alınmıyor.2024 kpss p3 puan türünden oluyor alımlar.
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