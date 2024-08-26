KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


26 Ağustos 2024 20:05
yaş 38
Yaş şartı olan olmayan kurumlar nereler arkadaşlar 79 puanım iibf merkezi De oluyor mu yaş şartı vs

Nuraynen
Aday Memur
26 Ağustos 2024 20:11

Hocam ösym üzerinden yapılan alımlarda yani bakanlık alımları ve merkezi alımlarda yaş şartı hiç olmuyor bir de öğretmenlerin yaş şartı hiç yok bildiğim kadarıyla. Yine de sıkı takip etmek gerek her alımı


abdulhey56
Aday Memur
26 Ağustos 2024 20:21

Teşekkür ederim hocam &#128591;

Nuraynen, 30 dk. önce

Hocam ösym üzerinden yapılan alımlarda yani bakanlık alımları ve merkezi alımlarda yaş şartı hiç olmuyor bir de öğretmenlerin yaş şartı hiç yok bildiğim kadarıyla. Yine de sıkı takip etmek gerek her alımı

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