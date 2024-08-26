Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


26 Ağustos 2024 20:30
mazeret tayini
Eşim polis memuru.. ben onun çalıştığı yere 144 km uzaklıkta bir ilçede çalışıyorum . mazeret tayini olmadı, görevlendirme için dilekçe verdim o da olmaz diye düşünüyoruz . en son çare ücretsiz izne ayrılacağım ama ne yapabilirim bilen var mı ?

Aşıkoğlu52
Şef
26 Ağustos 2024 20:37

Bugün açıklanan atama da olmadı mı?


rümeysa55
26 Ağustos 2024 20:38
o il dışı içindi hocam . il içine bir hak tanınmadı
Toplam 2 mesaj

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