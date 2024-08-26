Eşim polis memuru.. ben onun çalıştığı yere 144 km uzaklıkta bir ilçede çalışıyorum . mazeret tayini olmadı, görevlendirme için dilekçe verdim o da olmaz diye düşünüyoruz . en son çare ücretsiz izne ayrılacağım ama ne yapabilirim bilen var mı ?

Eşim polis memuru.. ben onun çalıştığı yere 144 km uzaklıkta bir ilçede çalışıyorum . mazeret tayini olmadı, görevlendirme için dilekçe verdim o da olmaz diye düşünüyoruz . en son çare ücretsiz izne ayrılacağım ama ne yapabilirim bilen var mı ?