Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


26 Ağustos 2024 20:42
İlçe Emri iptal hakkı verilmeli..!

İlk defa böyle bir tayin süreci yaşıyoruz ve mağduruz şuan Acilen iptal hakkı tanınmalı il emri diye oyuna geldik zaten eşim hergün 160 km yol yapıyor buna bende eklendim 2 çocuğum var ilk ve ortaokul il merkezinde eğitimleri ev adres merkez ilde.. en azından birimiz merkeze yakın bir ilçeye yada köye gideriz diye düşünmüştük çok mağdur durumdayız


Deniz Kum Güneş
Şube Müdürü
26 Ağustos 2024 20:46

Ne bitmez istekleriniz var


Umut8421
26 Ağustos 2024 20:52

Haklısınız hocam bu durumda siz olsaydınız anlardınız..!


Aşıkoğlu52
Şef
26 Ağustos 2024 21:03

İlçeye taşının hocam gidiş geliş daha iyi daha az mağdur olmuş olursunuz. İli ve ilçeyi bilmeden yorum yaptım. İmkanları kısıtlı bir ilçeyse tabi haklısınız.


matemkogr
Daire Başkanı
26 Ağustos 2024 21:04

Hangi il hocam?

Toplam 4 mesaj

Çok Yazılan Konular

İlçeden ilçeye yolluk verilir mi?Mazeret atama sonucu (Açıklandı)21 saaten az alan öğretmenin görevlendirilmesiEn İyi Öğretmenlik BölümüÖğretmen Seminer Döneminde 10 Gün İşe Gitmezse Çekilmiş sayılırmı ?Mebbis Zümre Başkanlığı BilgileriMeslek öğretmeni maaşı ne kadar?28 saat ders paylaşımıİstifayı ne zaman vermeliyim?21 Saat dilekçesi

Sözlük

cerattepe 1 Platonik sevda 1 Amputasyon 3 kız kulesi 3 erkek köçekler 2 köy yerinde yaşamak 5 yoğurt mayalamak 1 Çaylak yazar 1 erzincan iliç altın madeni faciası 1 filmlerdeki en güzel sigara içme sahnesi 2

Son Haberler

Kanoyla denize açılan 2 kişi kayboldu, Valilik açıklama yaptıHayat dolu doğuştan fiziksel engelli Murat Saraç vefat ettiİşte 24 Kasım'da Ankara'daki etkinliklere katılacak öğretmenlerimizin seçimindeki usul ve esaslarTelegram'ın CEO'su Durov'un gözaltına alınma gerekçesi açıklandıOkula uyum haftası 2 Eylül'de başlıyor

Editörün Seçimi

Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Kaç yıldır kamuda çalışıyorsunuz ve çalışma süreciniz boyunca maddi açıdan neler edinebildiniz?Eş durumunda güncel durumYol harcırahıBakan: hekimlerimizin değerli olduğunu hissettireceğizOcak Zammı % 12 yi Geçmeyecek Memur maaşları zammı8 Yıla 1 Kademe2024 Ağustos maaşlarımızı yazalımMemur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?