KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


26 Ağustos 2024 20:43
zabıt katipliği mi üniversite vs belediye mi?
iyi akşamlar dilerim. kamu yönetimi 79.95 puanla şayet gelirse hangisini seçmek makul bir tercih olur? ve tecrübesi olan arkadaşlar sizce şansım var mı 2026 ya kadar?

mtatay
Aday Memur
26 Ağustos 2024 21:49
Önce gelsin sonra sorarsın

the back of furkan
Şef
26 Ağustos 2024 22:09

2021'de bi ara mübaşirlik yaptım. adliyeden uzak dur. ayrıca katiplik için o kadar yüksek almana gerek yok. üni memuriyeti de o puana zor gibi. belediyeler de maalesef şirket üzerinden torpille alım yapıyor. yine de alımları takip et üstad. belli olmaz.


657abc657
26 Ağustos 2024 22:15
emredersin.
mtatay, 1 saat önce
Önce gelsin sonra sorarsın

657abc657
26 Ağustos 2024 22:16
hocam onlarca üniversite 76 lara düştü geçen sene. sözleşmeli alımlar için söylüyorum. ve iibf için. enseyi hepten karartmasak mı?
the back of furkan, 1 saat önce

2021'de bi ara mübaşirlik yaptım. adliyeden uzak dur. ayrıca katiplik için o kadar yüksek almana gerek yok. üni memuriyeti de o puana zor gibi. belediyeler de maalesef şirket üzerinden torpille alım yapıyor. yine de alımları takip et üstad. belli olmaz.


the back of furkan
Şef
26 Ağustos 2024 22:29

seçim zamanındaki alımlar ile diğer yıllardaki alımları kıyaslamak hayalcilik olur. 2022 puanıya meb 4250 kişilik 4001 alımına çıktı. ben bu alımla meb'e atandım. ama bu derece yüksek bi alım gelmez 2024 puanıyla. sırf seçim yatırımı olsun diye 1071 - 1453 kişilk alımlar yapıldı gençlik spor bakanlığında.

657abc657, 1 saat önce
hocam onlarca üniversite 76 lara düştü geçen sene. sözleşmeli alımlar için söylüyorum. ve iibf için. enseyi hepten karartmasak mı?
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