zabıt katipliği mi üniversite vs belediye mi?

iyi akşamlar dilerim. kamu yönetimi 79.95 puanla şayet gelirse hangisini seçmek makul bir tercih olur? ve tecrübesi olan arkadaşlar sizce şansım var mı 2026 ya kadar?

iyi akşamlar dilerim. kamu yönetimi 79.95 puanla şayet gelirse hangisini seçmek makul bir tercih olur? ve tecrübesi olan arkadaşlar sizce şansım var mı 2026 ya kadar?