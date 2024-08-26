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Editörler : alex 10


26 Ağustos 2024 21:00
Süper Lig Tahmin Yarışması 4. Hafta

Maç Başlangıcı 30 Ağustos 2024 Saat: 21:00

Rize-Kasımpaşa

Konya-Kayseri

Göztepe-Bodrum

Beşiktaş-Sivas

Hatay-Samsun

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Başakşehir-Antalya

Fenerbahçe-Alanya

Adana demir-Galatasaray

Eyüp-Trabzon

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Amed-Kocaeli

Pendik-Iğdır

Şanlıurfa-Bandırma

Ankaragücü-İstanbul

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Süper Lig Tahmin Yarışması 3. Hafta

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