KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea


26 Ağustos 2024 21:09
Sosyal bilgilere 2025'te kaç kontenjan verilir?

Yorumlarınızı bekliyorum


Güven00
Daire Başkanı
27 Ağustos 2024 01:03

Önceki atamalardaki yüzdeye göre hesaplayabilirsiniz.

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