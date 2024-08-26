Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


26 Ağustos 2024 21:45
hastane nöbet
5 yaşında çocuğum var eşim polis beni hastanede nöbetli çalıştrmayı düşünüyorlar bununla ilgili yapabileceğim bir şey var mı?? mevzuatta kaç yaş çocuğa kadar nöbet yazılamıyor bilgilendirirseniz sevinirim

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