hastane nöbet

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : ayşegül bgm
Çok Yazılan Konular
Eş durum tayini redBirim Değişikliği ve Mobbing haklında fikirKolpacı müdür mobbinge devam ediyor3+1 istanbulda çalışıp pdc'den dolayı eş durumu red gelen var mıMehil müddeti hakkındaSağlık yönetimi aöf önerirmisinizÇevre sağlığı teknisyeninin olmadığı durumlartezsiz yuksek lisans maasi etkiler miSözleşmeli personel becayiş yapabilir mi?Sağlık yönetimi aöf
Sözlük
Son Haberler
Kanoyla denize açılan 2 kişi kayboldu, Valilik açıklama yaptıHayat dolu doğuştan fiziksel engelli Murat Saraç vefat ettiİşte 24 Kasım'da Ankara'daki etkinliklere katılacak öğretmenlerimizin seçimindeki usul ve esaslarTelegram'ın CEO'su Durov'un gözaltına alınma gerekçesi açıklandıOkula uyum haftası 2 Eylül'de başlıyor
Editörün Seçimi
Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Kaç yıldır kamuda çalışıyorsunuz ve çalışma süreciniz boyunca maddi açıdan neler edinebildiniz?Eş durumunda güncel durumYol harcırahıBakan: hekimlerimizin değerli olduğunu hissettireceğizOcak Zammı % 12 yi Geçmeyecek Memur maaşları zammı8 Yıla 1 Kademe2024 Ağustos maaşlarımızı yazalımMemur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?