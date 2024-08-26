Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


26 Ağustos 2024 21:52
Eş durumu Tayini Dilekçesi Ne Zaman Cevap Verilir?

Kendim egm de teknisyenim... Eşim devlette kadrolu Att. Bana tabi olarak eş durumundan tayin istedik 40 gün oldu daha cevap verilmedi. Saglik bakanlığına telefondan da ulaşılamıyoruz. Açiklamak icin neyi bekliyorlar bir fikri olan var mı?


samitekniker
Aday Memur
26 Ağustos 2024 23:11

Merhaba bende egm de teknikerim eşimde İstanbul?da tıbbi dokümantasyon sekreteri bir yıl doldurdu eş durumu mazereti verdik ret geldi sebebi de 663-45/A - EŞ DURUMU BELGESİ İLGİLİ MEVZUATINDA BELİRTİLEN ŞARTLARI KARŞILAYAN MAHİYETTE OLMADIĞINDAN sizin eşinizin kaçıncı yılı

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