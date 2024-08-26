Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


26 Ağustos 2024 21:57
Mazeret tayini iptal hakkı
Pek sanmıyorum ama iptal hakkı verirler mi?

Umut8421
26 Ağustos 2024 22:14

Verirler hocam dilekçe yazalım kurumumuza daha önce iptal edilmiş duyuru kılavuzunda iptal edilmiyecek diye bir ibare yoktur

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