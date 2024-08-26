KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


26 Ağustos 2024 22:13
Kaç memuriyet/kurum değiştirdiniz?

benim 3 olacak. son merkezide aöf diploması ile kite atandım.

4b mübaşir 4b meb kit memuriyet sonraki hedef kit mühendislik.

ama 2024 çok iyi gelmedi. istediğim şehirde kit mühendislik gelmez.


the back of furkan
Şef
26 Ağustos 2024 22:30

4b mübaşir, 4b meb, kit memuriyet, sonraki hedef kit mühendislik.

aradaki ok işaretleri çıkmamış.

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