KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


26 Ağustos 2024 23:03
Evrak teslim sonrasi yasak

Merkezi atamadan kadrolu atanip evrak teslim ettikten sonra baslamama durumunda 1 yillik memuriyet cezası oluyor mu? Oluyorsa evrak tesliminden sonra tebligat gelmeden atama iptali için dilekçe vermem durumunda da 1 yillik ceza olur mu?

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