Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


26 Ağustos 2024 23:05
Herkes kurum değişikliği peşinde

arkadaşlar nedense bizim bakanlıkta herkes neden kurum değişikliği peşinde bir muhasebesini yaptınız mı acaba neden

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