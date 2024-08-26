Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


26 Ağustos 2024 23:06
Eş durumu tayin

Merhabalar

663-45/A - EŞ DURUMU BELGESİ İLGİLİ MEVZUATINDA BELİRTİLEN ŞARTLARI KARŞILAYAN MAHİYETTE OLMADIĞINDAN diye eş durumu tayinim red geldi yardımcı olacak var mı ?


samitekniker
Aday Memur
26 Ağustos 2024 23:08

Eşim kadrolu memur ben tds 1 yılımı doldurdum

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