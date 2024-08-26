Telegram?da Airdrop Fırsatları

Merhaba arkadaşlar kripto piyasasıyla ilgilenip bilenler vardır belki telegramda airdrop botları bu ara çok meşhur oldu günde 10-15 dk ayırarak yüzlerce dolar para kazandı milyonlarca kişi. Son olarak DOGS token listelemesi bugün gerçekleşti yine herkese güzel para bıraktı. Belki faydalanmak isteyen arkadaşlar olur diye aşağıya linkleri bırakıyorum dileyen günde 10-15 dk ayırıp ilerleyen aylarda kendisine ek gelir oluşturabilir. BLUM En ümit veren en güzel projeye sahip olan Telegram botudur kendileri. Günlük giriş yaparak oyun bileti kazanıyoruz biletleri basit bir oyun olan çiçekleri toplayarak blum puanları topluyoruz. Topladığımız Blum Puanları token listeleneceği zaman Binance, Bybit gibi kripto para borsalarına çekiyoruz. bu linkten katılabilirsiniz. https://t.me/blum/app?startapp=ref_rDUuGhR0jt

Merhaba arkadaşlar kripto piyasasıyla ilgilenip bilenler vardır belki telegramda airdrop botları bu ara çok meşhur oldu günde 10-15 dk ayırarak yüzlerce dolar para kazandı milyonlarca kişi. Son olarak DOGS token listelemesi bugün gerçekleşti yine herkese güzel para bıraktı. Belki faydalanmak isteyen arkadaşlar olur diye aşağıya linkleri bırakıyorum dileyen günde 10-15 dk ayırıp ilerleyen aylarda kendisine ek gelir oluşturabilir. BLUM En ümit veren en güzel projeye sahip olan Telegram botudur kendileri. Günlük giriş yaparak oyun bileti kazanıyoruz biletleri basit bir oyun olan çiçekleri toplayarak blum puanları topluyoruz. Topladığımız Blum Puanları token listeleneceği zaman Binance, Bybit gibi kripto para borsalarına çekiyoruz. bu linkten katılabilirsiniz. https://t.me/blum/app?startapp=ref_rDUuGhR0jt