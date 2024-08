Görüşünüz benim için önemli

Değerli egm mensubu abilerim kardeşlerim mühim bir konuda düşüncenizi merak ediyorum

Yaş 30 a yakşalıyor ,lisans mezunuyum ve bölümümün ataması zor yani temizinden 80+ almam gerekiyor ve bu yılki kpss den 72 aldım yani atanmam imkansız.Kpss çalışırken pomem de denedim ve değerli egm kurumu beni kabul etti sağolsunlar yani pomem i asil olarak kazandım.

Bulunmuş olduğum ilçe küçük temiz sessiz sakin vatansever bir ilçe.Aylık olay sayısı 1-2 tanedir o olaylarda yazın yurtdışından gelen kural tanımaz gurbetçilerin düğünlerde havaya açtığı ateş veya düğün konvoyundan kaynaklanan basit problemler yani çok basit şeyler ve her ay 1-2 tane ya olur yada olmaz.Buna rağmen burada görev yapan polislere sordum polislik yapılmaz uzak dur kesinlikle git kpss filan çalış özelde iş bul dediler.Belkide güzel ülkemin en iyi en temiz ve ucuz ilçesinde görev yapıyorlar yinede böyle dediler.Büyükşehirlerin birinde çevikte görevli arkadaşa sorayım dedim ,kendisi kpss çalıştığını ilk fırsatta kaçacağını söyledi.Başka küçük bir ilde görev yapan arkadaşa sordum o ise halinden çok memnun olduğunu kimseyi dinlememem gerektiğini pomeme katılış yapmam gerektiğini söyledi.Bu halinden memnun arkadaş torpilli filan değil benim gibi fakir bir ailenin çocuğu köyünden çıkıp polis oldu yani ve halinden çok memnun.

Gelelim bana yaş 30 ya yaklaşıyor iş güç yok ilçemiz çok küçük özelde iş olanağı çok sınırlı yani.Yaşıtlarımın evlenmesi ayrı bir baskı evdekilerin bakışları ayrı bir baskı iki arada bir derede kaldım yani.

Ailem birşey demiyor ama mesela babamla en son nezaman bir odada oturup birlikte çay içtik muhabbet ettik hatırlamıyorum çünkü adamın yanında kendimi rahatsız hissediyorum bu yaşta benim ona ekmek yedirmem gerekirken hala o adamın evinde bu yaşta yaşıyorum yani babam birşey demiyor ama anladınız siz beni insan kendini kötü hissediyor.

10 tane egm çalışanına sorduysam 8 i uzak dur dedi..Forumu baştan sona gezdim ,komser iken öğretmenliği kazanıp bırakanlar,polisken bırakıp gidenler vs vs çok fazla.Adam komserken bırakıp öğretmen oluyor demekki çok sıkıntılı bir çalışma sisteminiz var kendime gelecek olursam katılış yapsam pişman olurmuyum yoksa 72 olan kpss puanımı 1 yıl daha adam gibi kasıp 80 ve üstüne çıkarıp atanmayımı deneyeyim.Polis olup pişman olmak istemiyorum beni en çok pişmanlık yorar...etrafımdaki siviller delimisin kazanmışsın işte git diyor sivil kafa ile ama siz değerli egm çalışanlarına sorayım dedim elbet benim durumumda olupta kazanan vardır onların görüşlerini merak ediyorum çalışma sistemi gerçekten berbat mı? torpil vs çok mu bende asabiyetlik filan var biraz hani olurda hakkımın yendiği bir durumda hukuğa başvurmaktan önce bireysel uğraşa götürüp haklıyken haksız duruma düşmekten korkuyorum hayatım iyce kötü filan olur...biraz sohbet tarzında oldu yazdıklarım kusura bakmayın