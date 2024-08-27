Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


27 Ağustos 2024 01:38
Makine Mühendislik mi Hava Astsubaylık mı tercih etmeliyim

Merhabalar, bu sene Msü sınavına girdim.Kara Harp Okulu tercihim gelmeyecek gibi fakat Hava Astsubay tercihim gelecek sanırım. Ayrıca Sivas Bilim Teknoloji Makina mühendisliğini kazandım.

Kazandığım üniversite yeni bir üniversite ve bölümümde yeni bu sene açıldı.Bir de üniversite savunma sanayi kuruluşlarında staj imkanı ve iş imkanı da verdiklerini kendi sitesinde yazmış.

Sorum şu eğer Kara Harp Okulu gelmezse Hava Astsubaylığını mı yoksa Makina mühendisliğini mi tercih etmeliyim

Çok Yazılan Konular

tsk astsubay bel kayması ameliyatıJandarma tazminatlara zam yansımamışHotel kaydı hakkındaHitap Durumu Piyade astsubay olmak

Sözlük

yoğurt mayalamak 1 bonsai 1 akşam saatinde genel iletilerin durması 2 christoph Daum 1 opioid 1 cerattepe 1 fakir eroini 5 beyhude 1 Dövme 4 kazaların ülkemizde artması 3

Son Haberler

Kamuda insan kaynakları süreçlerini kim yönetiyor?%0 Faizli 40.000 TL Nakit İmkanı!27 Ağustos 2024'ten önemli gündem başlıklarıGiresun'da, festivalde tartıştığı kişiyi bıçakla öldürdüInfluencer reklamları Ticaret Bakanlığı'nın radarında

Editörün Seçimi

Her zaman olduğu gibi bu senede enflasyon hesabı tutmayacak !Sizce Dolar Düşmeli Mi Düşmemeli Mi?Kaç yıldır kamuda çalışıyorsunuz ve çalışma süreciniz boyunca maddi açıdan neler edinebildiniz?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Eş durumunda güncel durumYol harcırahıBakan: hekimlerimizin değerli olduğunu hissettireceğizOcak Zammı % 12 yi Geçmeyecek Memur maaşları zammı8 Yıla 1 Kademe