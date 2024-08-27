Makine Mühendislik mi Hava Astsubaylık mı tercih etmeliyim

Merhabalar, bu sene Msü sınavına girdim.Kara Harp Okulu tercihim gelmeyecek gibi fakat Hava Astsubay tercihim gelecek sanırım. Ayrıca Sivas Bilim Teknoloji Makina mühendisliğini kazandım.

Kazandığım üniversite yeni bir üniversite ve bölümümde yeni bu sene açıldı.Bir de üniversite savunma sanayi kuruluşlarında staj imkanı ve iş imkanı da verdiklerini kendi sitesinde yazmış.

Sorum şu eğer Kara Harp Okulu gelmezse Hava Astsubaylığını mı yoksa Makina mühendisliğini mi tercih etmeliyim