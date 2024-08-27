KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


27 Ağustos 2024 02:21
Askerlik Hizmeti Sırasında Tercih Yapma/Atanma Durumu hk.

Merhabalar,

Askerlik hizmetimi yerine getirirken 2024/2 merkezi atamalarına tercih yapabilir miyim?

Olası bir atanma durumunda askerde olmam herhangi bir sorun oluşturur mu?

Tecrübesi olanlar kısa bir bilgilendirme yaparsa sevinirim. İyi forumlar.

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