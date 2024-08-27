Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


27 Ağustos 2024 03:19
Eş durumu tayini ve ikamet edilen ilçe

İl ilçe örnek olarak verilmiştir. İl dışı atama ile Ankara Beypazarı'na atanan ve ikamet ini mamak gösteren bir öğretmenin eşi, bir ay sonra yapılan eş durumu tayininde beypazarı haricinde Ankara merkez ilçelerine tayin isteyebilir mi?

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