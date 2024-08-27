KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


27 Ağustos 2024 09:31
Muvafakat

Gih sınıfında kadrolu aday memur olarak çalışan kisi yeni kpss puaniyla muhendis veya avukat gibi öğrenim yoluyla kazanılmış unvana atanirsa muvafakat verilir mi geçiş nasıl yapılıyor sorun oluyor mu geciste


LindaLimonata
Aday Memur
27 Ağustos 2024 09:33
yeni kpss puanı ile tekrardan atanılacaksa eğer ataması yapıldıktan sonra mehil müddeti süresi içerisinde halihazırdaki görevinden istifa edip yeni yerinde görevine başlamaz mı?

hsnd
Başbakan Müsteşarı
27 Ağustos 2024 09:47
Muvafakat verilmelidir. Özlğk hakları bakımından lehinizedir.

r.diyojen
Genel Müdür
27 Ağustos 2024 10:07

Verilir, idare vermezse mahkeme verir. Hem üst unvan sayılıyor hem kamu yararı daha fazla...

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