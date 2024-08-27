6 ya 1 yaparak TSK dan ayirma

Ben 2017li muazzaf astsubaydim 2023 de kendi istegimle disiplin puani doldurarak re?esen TSK dan ayrildim. 6 ya 1 yapip hizmete kismi süreli devam cezasi aldim. Atildikdan sonra 2 ay icinde herhangi bir dava acmadim. Bunu yapmamda ki sebeb o anlik piskolojimin el vermemesi. Aile düzenim bozulmustu esim yurtdisina gitti bende daha sonra aile bütünlügünü saglamak adina yurtdisina gittim. Amirlerimin mobingi baskisi beni bu yola itti. Daha astsubayken tarafima kurumdan 2 dava acildi ve ben hakli cikip dosyalarim kapandi. Dava acan amirlerim de görevi birakti bir kismi ise Fetödan alindi. Daha hala yurtdisinda bulunuyorum. Dava yolu ile Geri dönüs mümkünmüdür. Herhangi bir göreve iade davasi veya yüksek disiplinin verdigi karara itiraz iptal dava acma sansimiz var mi? 60 gün?ü gectigi icin hakli savunma dahi olsa usülen red oluyor diye bilgim var. Bi kac avukata danistim fakat farkli cevaplar aldim. Kafam cok karisik bununla ilgili bir sürü bilgi kirliligi var Yeni cikan personel kanunda ise puan doldurmanin sonucunda ilisigi kesilmede yargi yolu ve inceleme acik diye okumustum.

Bilgisi olan var mi veya etrafinda bu tarz olay yasayan var mi?