Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


27 Ağustos 2024 10:16
Polis Memuru İken Kpss puanı ile başka kuruma atanmak

Merhabalar. 3 yıldır polis memuru olarak görev yapmaktayım. 2024 kpss p3 puan türünden güzel bir puan aldım geçmiş yılları incelediğim kadarıyla yüksek ihtimal atanacagim. Ösym üzerinden yapılan merkezi atamalarda kadrolu olarak farklı unvanda başka bir kuruma atandığını taktirde süreç nasıl işliyor? Atandigimizda duruma ilişkim istifa dilekçesi yazip 6 ay bekleme durumu mu söz konusu oluyor? Çevremde öğretmenler vardı onlar sozlesmeli pozisyonda başladıkları için direk istifa edip başlama yapıyorlardı. Ancak kadrolu olunca durum değişiyor mu? Eğer sıkıntı yaşayacaksam bu konuda istifa edeceğim en azından tercih dönemine kadar 6 ay dolmuş oluyor.

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