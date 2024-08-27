KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


27 Ağustos 2024 10:37
Psikologlar uçmuş bu sınavda

ben ilk 1200'deyim dedim çok psikolog yoktur fakat telegramda diploma ve kpss sonuç teyiti ile alınan gruplara girdiğimde 90 üstü alan bir sürü insan gördüm ki teyit edip alıyolra sonucu vs sallama değil yani.

2019 kontenjan artışının sonuçları. O zamanlar üniye girenler şimdi kpss ye girdi anca. Puanlar öne çekecek gibi duruyor baya.

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