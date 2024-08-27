Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


27 Ağustos 2024 10:44
Mazaret tayininde onay verdiğim halde atanamadım

Arkadaşlar benim gibi olan var mı? Şok içerisindeyim. 2 tane çocuğum var okula başlayacaklar. Evi Temmuzda eşimin tayini çıkınca. Ne yapacağım şaşırdım. Nasıl oluyor böyle bir şey aklım almıyor.


Pelinin1
Şube Müdürü
27 Ağustos 2024 10:53

Tüm istekler karşılandı yazıyor, sizin başvurunuzda bir hata mı oldu acaba, tüm istekler karşılamış, siz dilekçe ile başvurun hemen


Sonoş
Şube Müdürü
27 Ağustos 2024 10:55

Hocam onaylandı yazıyordu. Kaç kere kontrol ettim bir de. Dilekçeyi nereye yazacağım ki?

Pelinin1, 3 saat önce

Tüm istekler karşılandı yazıyor, sizin başvurunuzda bir hata mı oldu acaba, tüm istekler karşılamış, siz dilekçe ile başvurun hemen


Pelinin1
Şube Müdürü
27 Ağustos 2024 11:01

Hocam bakanlıkta personel genel müdürlüğünü arayın onlara sorun onlar yönlendirirler, bir de okul müdürünüzü arayıp ona da dilekçe yazın, o da gerekli yerlere iletecektir, her halükarda dilekçeniz olsun ki hak kaybınız olmasın

Sonoş, 2 saat önce

Hocam onaylandı yazıyordu. Kaç kere kontrol ettim bir de. Dilekçeyi nereye yazacağım ki?


Pelinin1
Şube Müdürü
27 Ağustos 2024 11:02

Kılavuzda iletişim numaraları vardır

Pelinin1, 2 saat önce

Hocam bakanlıkta personel genel müdürlüğünü arayın onlara sorun onlar yönlendirirler, bir de okul müdürünüzü arayıp ona da dilekçe yazın, o da gerekli yerlere iletecektir, her halükarda dilekçeniz olsun ki hak kaybınız olmasın


Sonoş
Şube Müdürü
27 Ağustos 2024 11:39

Bakanlığı arıyorum da açmıyorlar. Okul müdürüne dilekçe yazayım. Teşekkür ederim hocam ilginize.

Pelinin1, 2 saat önce

Kılavuzda iletişim numaraları vardır

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