Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


27 Ağustos 2024 10:50
Devlet Hastanesi İşçi Mutemetliği

Bir devlet hastanesinde işçi mutemetliğinde yeniyim, bazen hiç bilmediğimiz durumlarla karşılaşıyoruz bu gibi durumlarda birbirimize yardımcı olabileceğimiz bu işte eski/yeni arkadaşlar var mıdır acaba

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