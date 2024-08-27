Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


27 Ağustos 2024 11:06
Kpss ile Merkezi Atama ne demek

Merhb. Sağlık Bakanlığının Kpss ile sözleşmeli personel alımları merkezi bir atama mıdır. Bakanlıklar kendi bünyesinde personel alımları yapmakta olup bu alımlar Kurumsal bir alım mı yoksa merkezi bir atama mıdır. Ayrıca merkezi atamalarda direk memur olarak mı yoksa sözleşmeli olarak mı başlanıyor. Kpss puanı ile nasıl bir yol izlememiz gerekir. Bilgisi olan yardımcı olursa sevinirim.


hero55
27 Ağustos 2024 11:26

P3 puanı ile her yılın Aralık ve temmuz ayinda yapılan mulakatsiz memur alimlari.


nazliiiiii
Aday Memur
27 Ağustos 2024 11:29

sağlık bakanlığı da mülakatsız ösym üzerinde alır ama o sözleşmeli statüsünde alıyor


kitbm
Aday Memur
27 Ağustos 2024 11:34

Merhaba. Sağlık Bakanlığının Kpss ile sözleşmeli personel alımları merkezi bir atama değildir. 4 b li alımdır ve 3+1 e tabisinizdir.

Merkezi alım ösym üzerinden Aralık ve temmuz aylarında olmak üzere 2 yılda toplam 4 kez olur.

Merkezi alımda ya kadrolu alım yapılır ya da 399 a bağlı KİT kurumlarının alımı olur. 4 b li sözleşmeli alım olmaz.


glowsdu_42
Aday Memur
27 Ağustos 2024 11:40

O zaman hangisi daha sağlıklı olur. Merkezi atama mı yoksa 4b li mi

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