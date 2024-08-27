Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


27 Ağustos 2024 11:30
1 günlük maaşı bulmak
30'a mı bölmek gerekir yoksa haftasonlarını çıkarıp 22 ye mi ?

turkeli1048
Aday Memur
27 Ağustos 2024 12:02

Eski çalıştığım yerde günlük çalışanlar oluyordu, ücretleri maaşımı 22'ye bölünce onların aldığı ücrete çok yakın oluyordu. Artık başka yerde çalışıyorum, günlük ücretler şuan nasıldır bilmiyorum.

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