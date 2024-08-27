Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


27 Ağustos 2024 12:28
İller arası atamada 3 yıl şartı

Deprem sonrası sağlık mazereti ile il değiştirdim bir buçuk ay sonra d geri iptal ettirip bi önceki ilime geri döndüm ilçe depodaydım deprem öncesi ilde 12 yıldır çalışıyordum şimdi geri döndüm diye km sıfırladım il dışı isteyebilir miyim

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