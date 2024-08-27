Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


27 Ağustos 2024 12:40
EŞ DURUMU TAYİNİ

BEN ADALET BAKANLIĞINDA 3 YILLIK KADROLU PERSONELİM EŞİM İLE YENİ EVLENDİK O İSE 1 YILLIK SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ; BÖYLE BİR DURUMDA EŞİM EŞ DURUMUNDAN BENİM YANIMA GELEBİLİR Mİ BİLGİ SAHİBİ ARKADAŞLAR CEVAPLARSA SEVİNİRİM

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