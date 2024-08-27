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Editörler : oto-danisman-expert


27 Ağustos 2024 13:16
Benzin mi Lpg mi
Arkadaşlar uzun yola çıkacağım 900 km yolum bu mesafe de araci lpg de mi kullanmak mantıklı yoksa benzinde mi hava hem sıcak hemde mesafe uzun

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