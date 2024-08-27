Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


27 Ağustos 2024 13:23
Mazeret izninde hafta sonu sayılmıyor mu?

Salı gününden diğer hafta pazartesi dahil 5 gün mazeret izni alınır mı


glowsdu_42
Aday Memur
27 Ağustos 2024 13:50

Mazeret izni başlangıç tarihinden itibaren başlar ve kaç günse devam eder. Hafta sonları da buna dahildir.


Dgncnns
Memur
27 Ağustos 2024 15:27
yillik iznimiz gibi diyebiliriz o zaman onda da haftasonlari sayılıyor
glowsdu_42, 2 saat önce

Mazeret izni başlangıç tarihinden itibaren başlar ve kaç günse devam eder. Hafta sonları da buna dahildir.

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

4B'li Sözleşmeli Personel Tayin Hk.Becayiş Tek Başlık Tüm Kurumlar4/B Sözleşmeli Personel Bedelli AskerlikSözleşmeliyken yeniden atanmaSözleşmelilerin Unvan Değişikliği657'ye tabii Mühendis Kadrosundan Uzman Yardımcısı Kadrosuna Geçiş Sonrası AtamaMazeret izninde hafta sonu sayılmıyor mu?Vardiyalı çalışmada yemek ve ihtiyaç molası kesintisi4B Sözleşmeli personelin askere gitmesi4B'li personele geçici görevlendirme yapılabilir mi?

Sözlük

iştigal etmek 1 insan avı 2 supporters 1 Şuraya bi liste yapalım sayımızı bilelim 6 Ne içiyorsun cam sil mi 1 çaba göstermek 1 günaydın sözlük 14 klip sendromu 1 deneyim 1 Sevdiğin replikler 7

Son Haberler

Cumhuriyet Gazetesi'nden 'galiba' kaynaklı manşetİzmir'de firari FETÖ üyesi yakalandıTartıştığı eşini bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandıCHP'den 'topuk kanı' kararını veren hakim hakkında HSK'ye suç duyurusuDerya öğretmeni bıçaklayarak öldüren meslektaşı tutuklandı

Editörün Seçimi

Her zaman olduğu gibi bu senede enflasyon hesabı tutmayacak !Sizce Dolar Düşmeli Mi Düşmemeli Mi?Kaç yıldır kamuda çalışıyorsunuz ve çalışma süreciniz boyunca maddi açıdan neler edinebildiniz?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Eş durumunda güncel durumYol harcırahıBakan: hekimlerimizin değerli olduğunu hissettireceğizOcak Zammı % 12 yi Geçmeyecek Memur maaşları zammı8 Yıla 1 Kademe