KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


27 Ağustos 2024 13:24
Matematik (lise) veya düz memurluk....

p1 82,49 / 32.256

p2 83,04 / 27.162

p3 83,54 / 24.572

p10 84,01 / 8.444

p121 80,81 / 683

öğretmenlik için mecbur kontenjan bekleyeceğiz fakat düz memurluk için şansımız nedir arkadaşlar acaba ne dersiniz?


Nuraynen
Aday Memur
27 Ağustos 2024 13:43

Hocam elinizde mutlaka bilgisayar işletmenliği belgenix olsun 4001 alımı eskisi kadar çok olmuyor ama puanınız düşük değil son alımlara bakabilirsiniz. Dediğim gibi alım olması önemli alım olmazsa 90 puanda da atanma olmaz. Dilerim güzel yerlere gelirsiniz


onur989812
Aday Memur
27 Ağustos 2024 13:46

Eğer 4001 kastediyorsan memur olarak gerçekçi bakacak olursak merkeziden zor çünkü atanamayan mühendis mimar ve hukukcusu onları seçer onlarında taban puanları 88 ve üzeri olduğu için genelde öyle olur 4001 taban puanı ama senin atanacagin varsa 75 de düşer o yüzden umudunu kaybetme çokta şey bağlama yani

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