Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


27 Ağustos 2024 13:38
Kadro 3-13 olan varmı tam içeriği hakkında bilgisi olan varsa

bazı personellere kadrosu 3 düşmüş durumdu uyap ekranında 3-13 ne anlama geliyor yeşil pasaport alabilcekler mi bu hakka sahip olanlar daha sırası gelip bekleyenler var bazı kişilere sıra gelmeden verilmiş


İdare eder artık
Aday Memur
27 Ağustos 2024 14:49

kadro 3-13 ne demek, deyince; internetteki bilgiye göre;

657 sayılı Kanunun 36. maddesinde memuriyete giriş ve memuriyette yüksele bilecekleri derece ve kademeler gösterilmiştir. Genel olarak, lise mezunları 13. derecenin 3. kademesinde, ön lisans mezunları 10. derecenin 2. kademesinde, lisans mezunları ise 9. derecenin 1. kademesinde memuriyet görevine başlar., yazıyor.


ufukufuk42
Aday Memur
27 Ağustos 2024 15:44

derece kademe değil kadrodan bahsediyorum kadro olarak 5 en son çıkan khk ile 3 düşülmesi verilmişti

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