Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : crops35


27 Ağustos 2024 13:58
derece sorunu

ptt de 5 yıl idari hizmet sözleşmeli olarak çalıştım bunu derece kademe ye saymıyor kurum şuan 657 de çalışıyorum teşekkürler

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