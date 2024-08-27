Branş sıralamaları 2022ye göre daha iyi gelmeli diye dusunuyorum. Puanlar az ama genel sıralamalar 2022ye göre daha iyi gelmiş gibi. Yani 2024ün 80 puanı ile 2022nin 82 83 puanı aynı gibi bir yorum yapabilir miyiz? Atamalarda da puanlar dusecek diye bir cikarim yapabilir miyiz?

Branş sıralamaları 2022ye göre daha iyi gelmeli diye dusunuyorum. Puanlar az ama genel sıralamalar 2022ye göre daha iyi gelmiş gibi. Yani 2024ün 80 puanı ile 2022nin 82 83 puanı aynı gibi bir yorum yapabilir miyiz? Atamalarda da puanlar dusecek diye bir cikarim yapabilir miyiz?