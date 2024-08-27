KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


27 Ağustos 2024 14:06
Branş sıralamaları
Branş sıralamaları 2022ye göre daha iyi gelmeli diye dusunuyorum. Puanlar az ama genel sıralamalar 2022ye göre daha iyi gelmiş gibi. Yani 2024ün 80 puanı ile 2022nin 82 83 puanı aynı gibi bir yorum yapabilir miyiz? Atamalarda da puanlar dusecek diye bir cikarim yapabilir miyiz?

Kpsbirincisi
Genel Müdür
27 Ağustos 2024 14:10

Branş sıralaması hakkında evet öyle bir yorum yapabiliriz evet ama genel kanı atama sayılarının düşeceği yönünde o yüzden puanların düşeceği yönünde bir yorum yapamayiz bence. Her halükarda geçen dönemden daha az alım olacağı aşikar bence, hem seçim dönemi bitti hem tasarruf tedbirleri diye bir şey çıktı.


Murat Dedegil
Aday Memur
27 Ağustos 2024 14:23
bazı bolumlerin atamasi zaten bu sekilde yapiliyordu. Mimar/muhendis vb. Yani emeklinin yerine alım yapiliyordu zaten. Onlari cok etkileyecegini sanmiyorum. Ama ogretmenliklerde vb bolumlerde dediginiz dogru,puanlari dusmeyebilir.
Kpsbirincisi, 2 saat önce

Branş sıralaması hakkında evet öyle bir yorum yapabiliriz evet ama genel kanı atama sayılarının düşeceği yönünde o yüzden puanların düşeceği yönünde bir yorum yapamayiz bence. Her halükarda geçen dönemden daha az alım olacağı aşikar bence, hem seçim dönemi bitti hem tasarruf tedbirleri diye bir şey çıktı.


selnnnn1
Aday Memur
27 Ağustos 2024 15:44

banada sıralamalar geriye gidecek gibi geldi telegram grubuna göre inşallah dediğiniz gibidir

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